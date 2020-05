Il giornalista della CNN, Omar Jimenez, è stato arrestato mentre riferiva in diretta dalle proteste a Minneapolis in seguito alla morte di George Floyd. Come riportatato dalla stessa CNN, il giornalista è stato poi rilasciato insieme alla sua troupe. Il reporter è stato ammanettato dopo essersi chiaramente identificato come giornalista agli agenti. Secondo quanto si apprende, Jimenez sarebbe stato fermato perché non avrebbe acconsentito a spostarsi dopo che gli era stato chiesto dagli agenti. Sono stati arrestati anche i membri della troupe di Jimenez (il producer producer Bill Kirkos e il fotogiornalista Leonel Mendez), il cui ammanettamento è avvenuto in diretta televisiva. Il giornalista si è mostrato collaborativo con gli agenti durante tutta la procedura. La CNN, tra i network all news più popolari del mondo, ha reagito definendo l'accaduto "una violazione del primo emendamento". Il Governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito "inaccettabile" l'arresto, scusandosi con il presidente della CNN, Jeff Zucker.