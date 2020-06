L'aumento dei contagi di Covid-19 ha spinto il governo di Tokyo a lanciare un segnale di allarme, illuminando di rosso il Rainbow Bridge: un invito ai cittadini a rimanere a casa per scongiurare una seconda ondata. In Giappone molte delle restrizioni erano state eliminate il 25 maggio, ma pare che al momento questo "alert" non equivalga a un ripristino delle limitazioni

