Protezione Civile: 60 morti e 178 nuovi positivi

Secondo il bollettino fornito dalla Protezione Civile, in Italia sono 178 i nuovi positivi individuati rispetto al giorno precedente, il dato più basso dal 26 febbraio scorso. 60 i morti, che portano il numero complessivo delle vittime a 33.475. Nessun decesso in nove regioni (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia). 848 le persone guarite (158.355 il totale). 424 i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno