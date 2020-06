11/19 ©Ansa

5) QUANDO INIZIA L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOPO L'INGRESSO IN ITALIA, NEI CASI IN CUI RESTA OBBLIGATORIO?



Immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito fare nel minore tempo possibile il percorso per recarsi a casa o nella dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia