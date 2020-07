Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19 . Il risultato del test è stato annunciato martedì dallo stesso Bolsonaro e confermato da un comunicato del Planalto. Il presidente si era sottoposto a tampone dopo aver accusato i sintomi cella malattia nella giornata di domenica. Per tutto il lunedì, sono continuate le sensazioni di stanchezza, associate a dolori muscolari e febbre a 38° C . Bolsonaro si è così recato in un ospedale di Brasilia, dove gli è stata misurata la saturazione e ha effettuato il test per rilevare il coronavirus , risultato poi positivo.

Bolsonaro: "Seguirò protocollo, la vita va avanti"

Bolsonaro ha informato la nazione della propria positività al Covid-19 attraverso un'intervista a Palácio da Alvorada: "Sono positivo - ha detto, come riporta 'CNN Brasil' -. Seguirò il protocollo di isolamento. Come presidente, sono in prima linea. La vita continua, ed è necessario prendersi cura degli anziani, ma non c'è bisogno di farsi prendere dal panico". Bolsonaro ha detto che nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate dopo essere stato trattato con idrossiclorochina e azitromicina e che d'ora in avanti sarà isolato e opererà in videoconferenza. "Sarò curato dalla first lady", ha detto, la quale sarà a sua volta testata per la malattia. Il presidente, che ha parlato con la stampa per annunciare il risultato del test, si è poi allontanato dai giornalisti alla fine dell'intervista togliendosi la mascherina: "Per farvi vedere la mia faccia e che sto bene."