Golf, Ryder Cup: rinvio al 2021?

Fiumicino: stop sbarco a 125 bengalesi

Non verranno fatti sbarcare e rimarranno quindi a bordo i 125 passeggeri bengalesi giunti all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha in Qatar. Ripartiranno per Doha con lo stesso aereo previsto in partenza alle 16.20. I restanti passeggeri di altre nazionalità saranno sottoposti ai tamponi presso il Terminal 5, lontano dagli altri terminal. I passeggeri saranno quindi poi sottoposti a quarantena. Ieri erano stati sospesi i voli da Dacca a seguito del numero significativo di casi positivi nel Paese e nella comunità bengalese in Italia.