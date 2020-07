Un'ordinanza firmata dal ministro della Salute impone il divieto d'ingresso ai Paesi a rischio, rivolta a chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 nazioni, tra cui il Brasile. "Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi", ha spiegato Roberto Speranza

