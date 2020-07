Bundesliga, stagione 20/21 al via il 18 settembre

Gran Bretagna, da oggi no quarantena per viaggi e rientri

E' finito l'obbligo di quarantena in vigore nel Regno Unito per tutte le persone in arrivo o in rientro da decine di Paesi, inclusa l'Italia. La revoca della misura mette fine per i viaggiatori di una lista di nazioni all'isolamento obbligatorio di 14 giorni imposto dal governo