Genova, ospedale San Martino è Covid-free

Fauci al Corriere: "La pandemia è ancora all'inizio"

"La pandemia globale è ancora all'inizio. Il virus è sempre forte e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera Anthony Fauci tornato in prima linea. Nelle ultime settimane l'immunologo della task force anti-Covid-19 era stato messo da parte da Donald Trump. "Ma forse ha capito che non era una buona idea". Fauci parla anche di Italia e di Europa: "Le frontiere potrebbero riaprire presto". Infine difende l'Organizzazione mondiale per la Sanità: "Ha tanti difetti, ma è necessaria".