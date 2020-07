1/14

Non è un drive-in, attenzione: è un Bike-in, e sta proprio qui la novità, assoluta. Mantova ospita al Campo Canoa il primo spazio dove poter accedere e assistere a concerti ed eventi utilizzando la propria bicicletta (o il monopattino). Un modo originale e alternativo per incoraggiare il settore dell'intrattenimento dal vivo in una città, quella dei Gonzaga, tra le più colpite dal coronavirus. Domenica è stato subito sold-out: sul palco si sono esibiti Niccolò Fabi, Roberto Angelini e Pier Cortese.





