Oms, record mondiale di nuovi casi: oltre 220mila

Boccia: "Oggi l’Italia è un modello nel mondo sulla salute"

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a Il Messaggero: "L'Italia oggi è un modello nel mondo sulla protezione della salute e della vita. Fino a quando il Covid-19 sarà in circolazione, potranno sempre servire misure eccezionali per lavoratori, imprese, sanità, scuola e per ogni comparto su cui Governo, Regioni ed enti locali sono chiamati a dare risposte quotidiane"