Messico: superata l'Italia come numero di decessi

Gran Bretagna, Johnson: “Fate vacanze in patria”

Boris Johnson incoraggia i britannici a scegliere quest'anno "le vacanze domestiche", in tempo di emergenza coronavirus, e possibilmente ad accantonare per una volta il turismo all'estero in nome della cautela. "Penso che questo sia un grande anno perché la gente scelga una vacanza domestica, in un Paese benedetto in modo unico dalla presenza di fantastici luoghi di vacanza, sulla costa o altrove", ha affermato il premier inglese.