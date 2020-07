La novità: il baseball americano live su Sky Sport

L’America che vuole ripartire troverà nel gioco della tradizione un motivo forte per entusiasmarsi. Il baseball delle Major League è pronto a ricominciare, l’ultima immagine rimane quella del titolo vinto dai Washington Nationals in una folle finale contro Houston nel 2019. La stagione che non è ripresa in primavera nell’anno del Covid, ora avrà un campionato compresso in poco più di 3 mesi, con una regular season di 60 partite, con playoff che confermano il format a 10 squadre. Il mondo tornerà a vedere in azione i giocatori migliori e le squadre più amate.

In questo mondo ci saranno anche i clienti Sky, il baseball americano sarà su Sky Sport per le stagioni 2020 e 2021, con almeno due partite alla settimana commentate in italiano durante la regular season, che diventeranno un appuntamento praticamente quotidiano durante i playoff che ci porteranno alle World Series, trasmesse integralmente. Tutto su Sky Sport Arena. Si giocherà in impianti senza pubblico, con regole che devono garantire la sicurezza dei giocatori e degli staff. Ogni squadra avrà il suo stadio, tranne Toronto per evitare di attraversare il confine con il Canada e affrontare situazioni più complicate da gestire. Il calendario è stato studiato per consentire alle squadre di fare spostamenti minimi, in città vicine. Ogni squadra avrà la sua bolla, la sicurezza è un obbligo, lo spettacolo è comunque una certezza. Gli Yankees si sono preparati riprendendo confidenza con il fuoricampo negli allenamenti, sono la squadra più attesa, quella con più tifosi al mondo e devono sostenere il peso di un titolo che non arriva dal 2009. Un’eternità per New York. Ora hanno tutto per farcela. Nell’American League troveranno come avversari ancora Houston ma attenzione ai Minnesota Twins e al loro strepitoso attacco. Nella National League sarà vita difficile per i campioni di Washington, i Los Angeles Dodgers sono la squadra sulla carta nettamente più forte. Tutto scontato? Niente affatto. I pronostici nel baseball vengono spesso smentiti, come sempre in tanti partono sapendo di avere una chance. Chi sbaglia partenza questa volta non avrà tempo per rimediare. Una finale con Yankees e Dodgers sarebbe un evento straordinario, storico, in un anno già storico per mille motivi. Li scopriremo tutti a partire da giovedì 23 luglio.