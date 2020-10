9/12

LAVORATORI FRAGILI - La malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working, a meno di malattia conclamata. Questo perché "la quarantena e la sorveglianza precauzionale non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia"