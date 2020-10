Decreto Lecce di agosto è legge: più facili congedi e superbonus

Via libera definitivo del Parlamento al DL agosto con il voto di fiducia alla Camera sul testo modificato dal Senato: venticinque miliardi per provare a spingere l’economia colpita dalla pandemia da coronavirus. Più semplice per i condomini ottenere il superbonus per le ristrutturazioni, congedo più facile per i genitori con i figli in quarantena e altre misure in favore dello smart working, in particolare per i lavoratori fragili. Finanziati la Cig Covid e altre indennità, fondi per strade, scuole e sanità