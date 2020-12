1/11

È una delle iniziative del piano "Italia Cashless", promossa dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito e app per pagare nei negozi: il bonus cashback prevede un rimborso del 10% a partire da gennaio 2021 per chi aderisce al programma. Per il mese di dicembre, dall’8 al 31, invece, è stato studiato un extra-cashback di Natale, per rilanciare anche i consumi in vista delle feste