Da oggi otto regioni più Bolzano cambiano colore

California, scatta il mini lockdown

Nella California del Sud e nella San Joaquin Valley è scattato l'ordine di stare a casa per il picco di ricoveri in terapia intensiva per il coronavirus. Il dipartimento della Sanità della California ha ordinato il mini lockdown in queste due regioni dalle 23:59 di sabato, dopo che la capacità in terapia intensiva è scesa sotto il 15%, rispettivamente al 12,5% nella California del Sud e all'8,6% nella San Joaquin Valley.