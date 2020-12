15/21

LE RACCOMANDAZIONI PER NATALE E CAPODANNO: "NON RICEVERE PERSONE NON CONVIVENTI" - Nessuna regola in Dpcm per le festività svolte in casa, ma Conte ha detto: "In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni, ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni" del Natale e Capodanno. "La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani".