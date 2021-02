26 campioni in gara: sono i cantanti che prenderanno parte alle cinque serate del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo. A questi si affiancheranno altri “campioni”, quelli dello sport. A partire dall’attaccante del Milan, presenza fissa all'Ariston. Ma sul palco con Zlatan, giovedì 4 marzo, ci sarà anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, per un quartetto canoro che coinvolgerà anche Amadeus e Fiorello. "Non ho chiamato Ibra il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell'Inter, ho aspettato un giorno”, le parole del conduttore che ha spiegato come sarà la “gestione” del calciatore durante la sua permanenza a Sanremo. “Zlatan è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato".

Calcio, ma non solo. Confermata anche, nella serata finale di sabato 6 marzo, la presenza di Alberto Tomba e Federica Pellegrini, in qualità di ambassador di Milano-Cortina 2026: dal palco presenteranno due loghi per le Olimpiadi e Paralimpiadi, dando il via alle votazioni online che permetteranno la scelta al pubblico.