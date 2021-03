10/14 ©LaPresse

MEDICI SPORTIVI E FARMACISTI. Si potrà far ricorso – tramite accordi in via di finalizzazione - anche ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farmacisti.





Serie A, i giocatori positivi al coronavirus squadra per squadra