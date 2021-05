Domani Italia in giallo, solo 3 regioni arancioni

Entrano in vigore da domani i nuovi colori per le regioni: solo Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta in arancione, il resto d'Italia tutto in area gialla. Intanto ieri registrati 10.176 nuovi casi di coronavirus su 338.436 tamponi effettuati (tasso positività 3%), che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 4.102.921. I decessi sono stati 224, con il totale delle vittime nel Paese salito a 122.694

CALCETTO, PALESTRE E PISCINE: LE DATE DELLE RIAPERTURE.