Via libera dal Consiglio dei Ministri per il nuovo Decreto Legge, in materia di misure per il contenimento della pandemia da Covid-19, che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. L'Italia resterà divisa in zone arancioni e rosse, con possibili deroghe per Regioni in giallo in base all'andamento dei contagi e alle somministrazioni del vaccino. Resta il divieto dello sport di contatto e di ogni gara a livello amatoriale, scuola in presenza fino alla prima media: ecco tutte le novità

