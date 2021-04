Secondo l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, da martedì 6 aprile tre regioni passano in zona arancione. Si tratta di Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento. Con il nuovo decreto che sarà in vigore dal 7 aprile l'Italia resterà divisa in zone arancioni e rosse, con possibili deroghe per Regioni in giallo in base all'andamento dei contagi e alle somministrazioni del vaccino. La mappa regione per regione

