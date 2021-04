Usa sospendono J&J, rinviate le consegne in Europa

Turchia, quasi 60 mila casi in 24 ore

Non si ferma la corsa del virus in Turchia. Il ministero della Salute di Ankara ha annunciato di aver registrato 59.187 contagi nelle ultime 24 ore - la cifra più alta dall'inizio della pandemia - mentre le nuove vittime sono 273. In tutto, i casi confermati sono oltre 3,9 milioni e i decessi 34.455. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato nuove restrizioni che saranno in vigore durante il mese sacro islamico di Ramadan, iniziato ieri. L'obiettivo, ha spiegato, è di frenare i contagi mentre prosegue la campagna di immunizzazione. Le vaccinazioni effettuate in 3 mesi, in gran parte con il siero cinese Sinovac, sono oltre 19,1 milioni, di cui quasi 7,7 milioni di richiami.