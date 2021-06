Zambrotta, Barone e Camporese ospiti a Gardaland

Giornata di relax per i tre amici, alla riapertura del parco divertimenti con le famiglie. Zambrotta sulla Nazionale: "Percorso straordinario, ci sono i presupposti per arrivare fino in fondo. Allegri alla Juve? Preso per vincere in Europa, ma a Pirlo andava dato più tempo". Camporese: "Tennis italiano, è un momento speciale"

Zambrotta: "Italia? Ci sono presupposti per vincere"



“La Nazionale? Ha fatto un percorso straordinario. È arrivata alla prima partita con grande entusiasmo e grande voglia, vincendo la prima partita meritatamente”, le parole di Zambrotta a proposito dell’avventura degli Azzurri appena cominciata agli Europei. “Il cammino è ottimo, ha le possibilità per giocarsela con tutte le squadre fino in fondo, quindi i presupposti ci sono assolutamente”.



L’ex terzino della Juventus e della Nazionale (che con l’amico Barone ha condiviso la magica esperienza del Mondiale vinto nel 2006) ha commentato anche il ritorno in panchina di Allegri: “Sono dell'idea che andava dato più tempo a Pirlo nella gestione della squadra perché non ha avuto il tempo necessario per far passare i suoi concetti, il suo modo di giocare. Allegri conosce già l'ambiente, la squadra, la società e può sicuramente fare bene ed è stato probabilmente preso per tornare a vincere in Europa, è arrivato due volte in finale con la Juventus ed è un allenatore capace che conosce benissimo l'ambiente".