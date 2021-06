Queen's, Sinner eliminato dal britannico Draper

L'altoatesino fuori al primo turno del torneo sull'erba londinese: il 19enne britannico Draper ha vinto il match in due set, entrambi al tie-break. Nel primo set Sinner si è fatto rimontare da un vantaggio di 4-0, sprecando anche due set point. Nel pomeriggio in campo Lorenzo Sonego contro Troicki. Torneo in diretta su Sky Sport Arena

Comincia male l'avventura del tennis italiano sull'erba del Queen's, torneo Atp 500 in preparazione a Wimbledon. Jannik Sinner viene infatti subito eliminato dal britannico Jack Draper: l'altoatesino ha perso in due set (7-6, 7-6) contro il 19enne britannico. Il talento altoatesino ha sprecato nel primo set un vantaggio di 4-0 e successivamente non ha cobncretizzato due set point, prima di arrendersi al tie-break. Sfida molto equilibrata nel secondo set, fino al tie-break nel quale Draper non ha lasciato scampo a Sinner. Nel pomeriggio in campo anche Lorenzo Sonego, che sfida il serbo Troicki. Il torneo è in diretta su Sky Sport Arena.