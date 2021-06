Buone notizie per l' Italia visto che è sempre più vicino il ritorno di Marco Verratti . Il centrocampista azzurro ha giocato sabato pomeriggio parte dell'amichevole contro la Primavera del Pescara e ha iniziato l'ultima fase del suo percorso di recupero. " Ha iniziato l'ultimo miglio, ma è il più difficile - ha spiegato il prof. Andrea Ferretti , responsabile medico della Nazionale - Il programma di rieducazione è iniziato dal secondo giorno di raduno e proseguito senza intoppi. Ci auguriamo che tutto proceda come andato finora. Questo percorso è stato condiviso con il Psg visto che, per essere considerato guarito dalla Uefa, deve essere giudicato tale anche dal medico del club di appartenenza".

Le condizioni di Florenzi e Berardi

leggi anche

Italia in campo: c'è Verratti... con il Pescara

Verratti non sarà a disposizione di Mancini mercoledì contro la Svizzera, così come Florenzi. Le sue condizioni, però, sono in miglioramento come sottolineato da Ferretti: "Sta recuperando da questo infortunio muscolare e domani contiamo di farlo riallenare". Solo una botta che non preoccupa, invece, per Berardi: "Ha preso una tacchettata forte, ma si tratta di un trauma contusivo".