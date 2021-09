Serie A e B sono ferme per la pausa nazionali? Nessun problema, su Sky Sport sarà comunque un weekend di grande sport con 12 discipline e oltre 50 ore di diretta sui nostri canali: ecco la programmazione completa per non perdersi nulla

Sedetevi comodi sul divano e preparatevi per un grande weekend da seguire sui canali di Sky Sport: da sabato 4 settembre a lunedì 6 il nostro palinsesto offre agli abbonati la possibilità di godersi lo spettacolo di 12 discipline e oltre 50 ore di diretta no stop. Un menù ricchissimo, che parte con il terzo giro dell'Open d'Italia di golf e si conclude con l'amichevole Napoli-Benevento in programma lunedì.

La Formula 1 di scena in Olanda

E' il weekend della F1, che dopo le polemiche di Spa torna a correre in Olanda a Zandvoort. Infiamma la lotta per il Mondiale tra Verstappen e Hamilton, ma le Ferrari vogliono stupire dopo gli ottimi risultati delle prove libere del venerdì. Sabato le qualifiche e domenica la gara (sempre alle 15). Da seguire anche in 4K.

L'Open d'Italia di golf

Il 78° Open d'Italia di golf è iniziato al "Marco Simone" giovedì 2 settembre e ha già regalato spettacolo nelle prime due giornate. Oggi, sabato 4 settembre, su Sky Sport Arena è in programma il terzo giro. Domenica il gran finale per decretare il vincitore. In corsa Edoardo Molinari, già protagonista di una spettacola hole in one, e Guido Migliozzi.

Serie C, Messina-Palermo e non solo

Mentre la Serie A e la B sono ferme causa pausa per le Nazionali, la Serie C prosegue con 8 partite in diretta su Sky Sport nel weekend. Su tutte il derby siciliano Messina-Palermo, ma saranno protagoniste anche grandi piazze come Catania, Avellino, Campobasso, Padova, Pescara, Taranto e Cesena.

Tris di italiani allo Us Open

Sarà un sabato di grandi emozioni anche a Flushing Meadows, dove Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Andreas Seppi andranno a caccia degli ottavi di finale a partire dalle 17 (ora italiana) su Eurosport ed Eurosport 2, canali 210 e 211 del mosaico di Sky.

Nuoto, l'ultima della Pellegrini

Sabato e domenica dalle 18 c'è la International Swimming League, con l'ultima gara in carriera di Federica Pellegrini. La veneta scenderà in vasca per la sua Aqua Centurions su Sky Sport Uno.

Riecco Tamberi, Tortu e Desalu

Dopo la tappa della Diamond League di Bruxelles, prosegue la grande atletica su Sky Sport. Nel weekend (Sky Sport Action) è in programma il Kamila Skolimowska Memorial del World Athletic Continental Tour. In gara Gimbo Tamberi nel salto in alto e Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200m, tre medaglie d'oro ai Giochi di Tokyo 2020.

Altre 6 discipline nella Casa dello Sport

La Pallamano sbarca su Sky Sport Arena con le due finali di Supercoppa: si parte alle 19 con quella femminile Salerno-Mestrino, poi tocca agli uomini con Conversano opposta a Cassano Magnago. E' anche il weekend della Superbike, di scena in Francia, a Magny Cours: sabato è in programma gara-1, domenica gara-2 (Sky Sport MotoGP canale di riferimento). Da non perdere anche il Championship di rugby Australia-All Blacks (Sky Sport Arena). Su Sky Sport Action c'è New York Yankeess-Baltimore della Major League Baseball oltre a semifinali e finale del Fiba Afrobasket. Prosegue anche il World Tour di Padel su Sky Sport Tennis, con semifinali e finali da Cascais. Di seguito il palinsesto evento dopo evento per chi vuole passare il weekend nella Casa dello Sport.