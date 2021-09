Open Italia, Molinari e Laporta noni. Hojgaard 1°

Al "Marco Simone" comanda il danese Nicolai Hojgaard (-13) dopo il terzo giro, davanti a Tommy Fleetwoord e a Van Tonder. Due azzurri in top ten: Edoardo Molinari e Francesco Laporta ripartono dalla nona posizione (-8). Più indietro Francesco Molinari e Guido Migliozzi. L'ultima giornta dell'Open d'Italia è in diretta su Sky Sport Arena domenica 5 settembre dalle 13.15

Top ten di due azzurri nel terzo giro dell’Italian Open al Marco Simone golf Club in una classifica guidata dal ventenne danese Nicolai Hojgaard a -13 con un colpo di vantaggio nei confronti di Tommy Fleetwood e D. Van Tonder. Il talento in casa Hojgaard non manca. Nicolai sogna di emulare il fratello gemello Rasmus, fresco vincitore dell’Omega European Masters la scorsa settimana a Crans Sur Sierre. Francesco Laporta ed Edoardo Molinari ripartiranno dalla nona posizione nel gran finale (-8). Ultima giornata che comincerà alle 7.50 del mattino con partenza a due. Dichiarazioni forti di Edoardo Molinari a fine giro, non completamente soddisfatto del set up del percorso e subito al lavoro sul putt per migliorare il suo rendimento sul green.