Colpo da maestro e scroscio di applausi dei presenti. Partenza subito da protagonista per Edoardo Molinari all'Open d'Italia: sul green del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, il golfista piemontese si è esibito in una spettacolare "hole in one" alla buca 7 (par 3 di 219 yards). Una super giocata dai 200 metri che gli ha permesso di aggiudicarsi un'auto messa in palio per l'occasione dal title sponsor del torneo

AL VIA L'OPEN D'ITALIA: LA GUIDA TV