Giornata della Memoria, la programmazione su Sky

Dalle 12.15 fino a mezzanotte, una giornata per ricordare le vittime dell'Olocausto. Sui canali Sky Sport e nella sezione dedicata on demand, due nuovi speciali e le storie firmate da Federico Buffa, Matteo Marani e Giorgio Porrà

“Un Giorno nella Memoria . Un legame nel tempo, nel nome dello sport" è la nuova produzione originale Sky Sport in cui sono protagonisti tre campioni del presente che adottano tre sportivi ebrei del passato, ridando letteralmente voce per un giorno alle loro storie e ricordando le loro vite, segnate indelebilmente dagli orrori della Guerra e della Shoah. Filippo Tortu, Alessandro Miressi e Martina Santandrea interpretano Franz Orgler, Alfred Nakache e Àgnes Keleti. In onda il 27 gennaio alle ore 12.15 e alle 17.45 su Sky Sport Uno ; alle ore 21.45 su Sky Sport Calcio, alle 22 ed a mezzanotte e un quarto su Sky Sport Uno.

Per tutta la giornata di oggi, giovedì 27 gennaio , Sky Sport propone una programmazione speciale -disponibile anche on demand - per ricordare le vittime dell'Olocausto.

“Memoriale Shoah: lo sport anti razzismo ”, tratto dall’evento tenutosi martedì 25 presso il Memoriale della Shoah di Milano, aprirà le porte del dibattito “Lo sport come antidoto al razzismo” insieme a Matteo Marani (editorialista di Sky Sport), Angelica Vasile (Presidente Commissione Sport del Comune di Milano), Alessandro Costacurta (commentatore di Sky Sport), Marco Fichera (Presidente del Comitato Promotore delle Olimpiadi di Scherma Milano 2023), Daniele Nahum (Vicepresidente della Commissione Sicurezza e Inclusione Sociale del Comune di Milano) e Alessandro Giungi (Presidente della Commissione Olimpiadi e Paralimpiadi del Comune di Milano); tavolo di confronto moderato dal giornalista Franco Vanni. In onda alle 12.30 e alle 15 su Sky Sport Uno, alle 18 e alle 20.45 su Sky Sport Calcio.

Gli speciali di Sky Sport firmati da Buffa, Marani e Porrà

#SkyBuffaRacconta In memoria di Erno Egri Erbstein. Federico Buffa incontra Susanna Egri, Presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire l’incredibile storia di suo padre, sopravvissuto con lei agli orrori delle persecuzioni ebraiche. Tra i temi anche il Grande Torino, la leggendaria squadra degli “Invincibili”, di cui Erno Egri Erbstein fu allenatore e con la quale venne colpito nella tragica fatalità del 4 maggio 1949. Appuntamento alle ore 16.15 su Sky Sport Uno. Sempre per il ciclo di #SkyBuffaRacconta, “FEDERICO BUFFA RACCONTA ARPAD WEISZ” tratta la narrazione della storia del grande allenatore di Inter e Bologna deportato e ucciso ad Auschwitz nel gennaio del 1944. Una originale rilettura dello storyteller di Sky Sport, che trae origine dal libro “Arpad Weisz, dallo Scudetto ad Auschwitz”, scritto da Matteo Marani. In onda alle 13.35 e alle 23.30 su Sky Sport Uno e alle 19.15 su Sky Sport Calcio.

Appuntamento con Marani con “1938 – LO SPORT ITALIANO CONTRO GLI EBREI”. Il racconto parte dal 18 settembre di quell’anno, quando – in occasione della prima giornata di Serie A – quella che avrebbe dovuto essere una normale domenica di pallone passerà tragicamente alla storia per il discorso sulla razza pronunciato da Benito Mussolini a Trieste. In onda alle 12.45, 22.30 e 23.30 su Sky Sport Uno, alle 18.15 e alle 21 su Sky Sport Calcio.

Da non perdere anche le due puntate de L'UOMO DELLA DOMENICA di Giorgio Porrà, la prima interamente dedicata al Giorno della Memoria e la seconda dal titolo “Giovinette”, il racconto della nascita, nel ventennio fascista, della prima squadra femminile del calcio italiano, nonostante la strenua opposizione del regime.