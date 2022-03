Raid su teatro Mariupol: “Era rifugio di civili”

Shevchenko a Sky, l'intervista integrale. VIDEO

Andriy Shevchenko a Sky Sport 24: "Grazie all'Italia per quello che sta facendo per il mio paese. Con Play Your Part raccogliamo fondi per i rifugiati e per chi è rimasto in Ucraina. L'obiettivo è ospitare 150 bambini e mamme qui a Londra, anche io ospiterò qualche famiglia. Ai russi dico: alzate la voce per fermare la guerra". GUARDA IL VIDEO