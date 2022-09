Numeri da record su skysport.it e sui social

Il GP di Monza 2022 ha raggiunto numeri da record non solo sulle tribune del circuito, ma anche sulle properties social e web di Sky Sport. A livello di interazioni Social TV, la gara trasmessa su Sky Sport e TV8 è stato l’evento più importante del weekend, con 2,8 milioni di interazioni domenica e 6,2 milioni nel fine settimana. Sui social di Sky Sport F1, nell’intera settimana, ci sono state 4,7 milioni di video views e 4,2 milioni di interazioni: numeri mai raggiunti prima, per quello che possiamo definire il GP di Monza più social di sempre. Performance da record anche sul sito Skysport.it con 14 milioni di page views nella settimana (dato mai raggiunto per un GP) e 5 milioni nella sola giornata di domenica, 1.8 milioni di visite e 571 mila video views. Da segnalare, per la Social TV, anche la finale del Mondiale maschile di volley Italia-Polonia che con 559.200 interazioni si posiziona come terzo contenuto della giornata. Sul sito di Sky Sport il volley ha raggiunto 902 mila page views nella settimana. Il match degli ottavi di finale del Campionato Europeo maschile di basket Italia-Serbia, invece, con 500.700 interazioni si posiziona come quarto contenuto della giornata. Eurobasket che sui social Sky ha conseguito 1,5 milioni di interazioni e 2,9 milioni di Video Views, mentre ha raggiunto il record di page views per basket (non NBA) sul sito Sky Sport con 1,1 milioni nella settimana.