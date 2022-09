Re Carlo III ha rivolto ieri sera un grazie, anche a nome della regina consorte Camilla, per gli atti di omaggio e le testimonianze di "rispetto verso lo spirito di servizio della mia cara madre" manifestati in questi 10 giorni nelle 4 nazioni del Regno Unito e nel mondo. "Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto - scrive Carlo in relazione al funerale della regina Elisabetta e mentre si chiudono gli accessi alla camera ardente di Westminster Hall - voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia Famiglia in questo tempo di dolore".