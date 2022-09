Gli Awards nascono per rendere omaggio alle eccellenze della Football Industry , dentro e fuori dal campo. Un premio destinato a quelle realtà che hanno innovato nell ’industria del calcio e che sono diventate punto di riferimento per capacità, soluzioni tecnologiche, innovazione e rapporto con i tifosi. A Sky Sport il premio "Top Fan Engagement - Media" dell'edizione 2022

Con la quinta edizione del Social Football Summit 2022 in corso allo Stadio Olimpico, si accendono i riflettori anche sul Football Summit Awards . Gli Awards rappresentano dei premi destinati a quelle realtà internazionali che hanno innovato nell’industria del calcio e che sono diventate punto di riferimento per capacità, soluzioni tecnologiche, innovazione e rapporto con i tifosi.

A Sky Sport il "Top Fan Engagement- sezione Media"

leggi anche

Al via l'edizione 2022 del Social Football Summit

In questa edizione 2022, Sky Sport- presente su cinque piattaforme social- si è aggiudicata il premio "Top Fan Engagement - Media". Tra i premiati anche il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, oltre a club premiati per le attività di comunicazione digitale e il coinvolgimento dei propri tifosi come il Paris Saint Germain e il Milan.