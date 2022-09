Il programma della prima giornata

L’inaugurazione è prevista per il 27 settembre alle ore 9,30 con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato e il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Sempre nella mattina della prima giornata, il Panel “The new era of football: drop out, growth, repositioning and opportunities", con gli interventi del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa, della rappresentante di FIFA, Ornella Desirée Bellia e del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini. Grande interesse per l’intervento, previsto per il 27 pomeriggio, di Khalida Popal - fondatrice ed ex capitano della nazionale femminile dell’Afghanistan, ora impegnata con l’organizzazione di “Girl Power” - intervistata da Ana Quiles. Con il supporto delle principali Leghe di calcio italiane, saranno presenti tutti i club di calcio per affrontare alcune tra le più rilevanti tematiche, dal marketing alla comunicazione, dal digital alla sostenibilità. Da segnalare nel pomeriggio l’iniziativa “Futuro del calcio: Giovani e sostenibilità” con il presidente della Lega Serie B Mauro Balata che incontrerà il ct dell'Italia U21 Paolo Nicolato.