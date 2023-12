Torna Sky Up The Edit , il progetto di Sky per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole. La seconda edizione è dedicata ai valori dello sport: oggi la presentazione a Roma all’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci a Fiumicino alla presenza del Ministro dello Sport Abodi, Federico Ferri, direttore di Sky Sport e Sarah Varetto, EVP Sky Italia. Segui qui la diretta dalle ore 9

Dopo il successo della prima edizione - che ha visto il coinvolgimento di più di 500 classi e oltre 10mila studenti in tutta Italia - torna Sky Up The Edit, il progetto rivolto a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni, che mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni. Questa iniziativa didattica si inserisce nell’ambito del programma di Gruppo Sky Up, con l’obiettivo di creare nuove opportunità nel mondo digitale all’interno delle nostre comunità.

La seconda edizione è dedicata ai valori dello sport

Dopo aver approfondito lo scorso anno il tema della sostenibilità ambientale, la nuova edizione di Sky Up The Edit invita a riflettere sui valori dello sport, come l’inclusività, il rispetto, la collaborazione e la capacità di lavorare in gruppo, temi che da sempre Sky ha a cuore. Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia si focalizzeranno su uno dei quattro macro-temi proposti: sport e inclusione, sport e ambiente, etica dello sport, vita sana e attiva e, grazie ai contenuti messi a disposizione da Sky realizzeranno, come una piccola redazione, un vero e proprio servizio giornalistico. Sono tanti i materiali didattici disponibili sul portale dedicato alle scuole, che quest’anno si arricchisce anche di una selezione di contenuti Sky Sport, documentari e approfondimenti sulle vite e storie di grandi campioni. Questi contenuti offriranno a studenti e insegnanti utili spunti per riflettere sui temi proposti e fanno parte della vasta library di produzioni firmate Sky Sport, caratterizzate dalla qualità dell’immagine, dall’attenzione per il dettaglio e dalla capacità di emozionare, che fanno da sempre parte del nostro modo di raccontare lo sport.