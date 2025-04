Poco dopo l'annuncio della scomparsa del Papa, il mondo delle istituzioni e dello sport si sono mobilitati con tantissimi messaggi in suo ricordo. In Italia rinviate a data da destinarsi tutte le partite di calcio in programma oggi. La Nazionale azzurra lo cita: "Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli"

È MORTO PAPA FRANCESCO. NEWS E REAZIONI LIVE