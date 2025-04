Dalla Serie A ai Dilettanti: il calcio si ferma

Il calcio si ferma per la morte di Papa Francesco. Dalla Serie A ai Dilettanti: tutte le gare sono state rinviate. La FIGC ha comunicato: "La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti"

Ora è ufficiale. Con la morte di Papa Francesco oggi non si giocheranno le partite che erano in programma. La Lega Serie A prima ha comunicato il rinvio delle gare di Serie A e Primavera. "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi". Poi la FIGC ha chiarito che tutte le competizioni sono sospese: "La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti".