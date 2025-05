Il neo eletto pontefice è un noto appassionato di tennis, una piacevole coincidenza nei giorni in cui a Roma si stanno giocando gli Internazionali. Pare abbia anche interesse per il baseball (tifoso dei White Sox) e per il calcio (simpatizzante per la Roma). Sarà il 51° Papa straniero della storia, ma il primo in assoluto proveniente dagli Stati Uniti