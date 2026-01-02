Offerte Sky
Incendio Crans-Montana, tra i feriti giovane calciatore del Pescara

Un bilancio drammatico quello dell'incendio in un locale della località svizzera di Crans-Montana che nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio ha portato alla morte di 47 persone e oltre 100 feriti. Fra le vittime ci sarebbe anche il 16enne Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano mentre tra i feriti si registra Eliot Thelen, un calciatore di origine lussemburghese, che gioca nel Pescara calcio under 19. Il cordoglio della Uefa che ha sede in Svizzera

Crans-Motana, ferito calciatore delle giovanili del Pescara

Nell’incendio della notte di Capodanno, in un locale pubblico a Crans-Montana, in Svizzera, è rimasto ferito Eliot Thelen, calciatore 18enne di origine lussemburghese, che gioca nel Pescara calcio under 19. Il ragazzo é riuscito a fuggire dal bar in fiamme riportando solo leggere ustioni alle dita della mano destra.

Crans-Montana, fra i feriti un calciatore del Metz

Tra i feriti nella tragedia a Crans-Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si tratta di Tahirys Dos Santos, terzino sinistro classe 2006 del Metz B, già convocato anche nella prima squadra che milita in Ligue 1. Il calciatore è stato trasferito a Stoccarda in un reparto di ustionati. Il suo agente conferma le sue gravi condizioni ma dice anche che respira da solo e non è in pericolo di vita

Incendio a Crans-Montana, tra i feriti anche un calciatore del Metz

Crans-Montana, Federgolf annuncia morte di Emanuele Galeppini

Fra le vittime della tragedia in Svizzera ci sarebbe anche Emanuele Galeppini, 16 enne ligure, da tempo residente con la famiglia a Dubai e promessa del golf italiano. La Federazione lo ha ricordato con un post. Lo zio ha replicato dicendo che fa parte ancora dell'elenco dei dispersi e che si attende l'esito della prova del dna. Sarebbe comunque stato ritrovato il suo telefono cellulare

Crans Montana, ansia per Emanuele Galeppini

Incendio Crans-Montana, bilancio drammatico

Sono almeno 47 i morti e oltre 100 i feriti nell'incendio di un locale a Crans-Montana, in Svizzera nella notte di Capodanno. La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio è stato alimentato dal 'flashover', un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato

