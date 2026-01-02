Sono almeno 47 i morti e oltre 100 i feriti nell'incendio di un locale a Crans-Montana, in Svizzera nella notte di Capodanno. La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio è stato alimentato dal 'flashover', un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato