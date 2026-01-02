47 morti e oltre 100 feriti. Un bilancio drammatico quello del rogo che ha distrutto un locale di Crans Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Tra le vittime c'è anche il 16enne Emanele Galeppini, promessa del golf italiano che era presente nel bar interrato della struttura distrutta dalle fiamme innescate da alcune candele e da un petardo. La Federgolf con un comunicato ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, di origine ligure ma residente a Dubai