Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano

lutto

C'è anche il 16enne Emanuele Galeppini, giovane promessa  del golf italiano fra le vittime del drammatico incendio divampato al Constellation di Crans Montana nella notte di Capodanno. La Federgolf in un comunicato lo ricorda e si stringe intorno alla famiglia

47 morti e oltre 100 feriti. Un bilancio drammatico quello del rogo che ha distrutto un locale di Crans Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Tra le vittime c'è anche il 16enne Emanele Galeppini, promessa del golf italiano che era presente nel bar interrato della struttura distrutta dalle fiamme innescate da alcune candele e da un petardo. La Federgolf con un comunicato ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, di origine ligure ma residente a Dubai

