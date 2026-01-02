Tra i feriti nella tragedia a Crans-Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si tratta di Tahirys Dos Santos, terzino sinistro classe 2006 del Metz B, già convocato anche nella prima squadra che milita in Ligue 1. Il comunicato ufficiale del club: "Tahirys ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato" CRANS-MONTANA, GLI AGGIORNAMENTI SU SKY TG24

Una strage alla festa di Capodanno. Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti nell'incendio che ha divorato un locale a Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Molte vittime (tra cui tanti giovani) sono difficili da riconoscere in quanto sfigurate dalle ustioni. La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l'incendio devastante è stato alimentato dal fenomeno del "flashover", ovvero un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato. Tra i feriti nella tragedia in Svizzera c'è anche un calciatore francese. Precisamente si tratta di Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz B, già convocato anche nella prima squadra che milita in Ligue 1, il massimo campionato francese.

La nota del Metz: "Tahirys Dos Santos ha riportato gravi ustioni" È stato proprio il Metz a confermare, attraverso un comunicato ufficiale, la presenza di Tahirys Dos Santos tra i feriti della tragedia di Crans-Montana: "Il Metz ha annunciato con profondo dolore che Tahirys Dos Santos, giovane giocatore del club e originario di Mont-Saint-Martin, è rimasto ferito nell'incendio scoppiato a Crans-Montana (Svizzera) nella notte di San Silvestro. Il giovane calciatore, 19 anni, ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato. La notizia ha profondamente scosso l’intero ambiente del club: dirigenti, giocatori, staff tecnico e dipendenti hanno espresso la propria vicinanza a Tahirys in queste ore particolarmente difficili. Il Metz ha inoltre garantito il massimo sostegno alla famiglia del calciatore e sta collaborando con le autorità mediche per organizzare il suo trasferimento all’ospedale di Mercy, vicino alla sua abitazione. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffusi in caso di sviluppi significativi. Nel frattempo, il club invita a rispettare la privacy del giocatore e dei suoi familiari".