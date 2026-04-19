Oltre 10 ore LIVE sui canali di Sky con un minimo comun denominatore: il titolo. Quello che insegue Cobolli in finale a Monaco contro Shelton. Quello che può essere assegnato in Bundesliga se il Bayern dovesse (almeno) pareggiare con lo Stoccarda. Quello che può essere deciso in Premier dal big match City-Arsenal. O la corsa al titolo che inizia per le squadre NBA che lo hanno vinto negli ultimi 2 anni: i Boston Celtics e OKC subito dopo. Una domenica da vivere su Sky e in streaming su NOW

COBOLLI-SHELTON LIVE