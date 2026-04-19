Dieci ore da titolo. Cobolli, Kane, City-Arsenal e i playoff NBA. Che domenica su Sky!CHE SPETTACOLO
Oltre 10 ore LIVE sui canali di Sky con un minimo comun denominatore: il titolo. Quello che insegue Cobolli in finale a Monaco contro Shelton. Quello che può essere assegnato in Bundesliga se il Bayern dovesse (almeno) pareggiare con lo Stoccarda. Quello che può essere deciso in Premier dal big match City-Arsenal. O la corsa al titolo che inizia per le squadre NBA che lo hanno vinto negli ultimi 2 anni: i Boston Celtics e OKC subito dopo. Una domenica da vivere su Sky e in streaming su NOW
UNA DOMENICA DA TITOLO, PIU' DI 10 ORE DI GRANDI EMOZIONI SU SKY SPORT
- Dalle 13.30 la finale dell'ATP 500 di Monaco di Baviera: Cobolli - Shelton su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Dalle 15.30 in gara 2 della Superbike Nicolò Bulega cerca ad Assen l'ennesima vittoria di una stagione finora perfetta, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp
- Dalle 17.30 "come una finale", la sfida che decide la Premier League 2025/2026: Manchester City - Arsenal su Sky Sport Uno
- Dalle 17.30 Kane e compagni a un punto dal trionfo in Bundesliga: Bayern Monaco - Stoccarda su Sky Sport 252
- Dalle 19.30 gara 1 dei playoff NBA a est: in campo Boston Celtics - Philadelphia 76ers su Sky Sport Basket
- Dalle 21.30 l'NBA si sposta a ovest per gara 1 di Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns su Sky Sport Basket