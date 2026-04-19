Arteta è intervenuto su Sky Sports prima del fischio d'inizio: "Dovremo gestire la partita, imponendoci come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Odegaard gioca con grande personalità e leadership, si trova a suo agio sotto pressione. Eze negli ultimi mesi è stato fenomenale, è un giocatore perfetto per questo tipo di partita. Perché Havertz e non Gyokeres? Ci sono molti fattori. Kai è molto intelligente. Il modo in cui occupa gli spazi, supera gli avversari, coinvolge i compagni nel gioco. Tutte le cose che sono necessarie per questo sport. È un giocatore di alto livello per questo".