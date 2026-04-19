Manchester City-Arsenal 2-1
97' - Finisce qui all'Etihad! Il Manchester City batte l'Arsenal e riapre la corsa al titolo: ora la distanza dai Gunners è di 3 punti ma la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare contro il Crystal Palace.
Il Manchester City non sbaglia, batte l'Arsenal e riapre la Premier League. All'Etihad termina 2-1 per la squadra di Guardiola, che si porta a -3 dai Gunners con una partita da recuperare (contro il Crystal Palace). Risultato sbloccato al 16' da Cherki, due minuti più tardi il pareggio di Havertz che approfitta di un errore di Donnarumma per metterla dentro. Al 65' il gol vittoria di Haaland che regala tre punti fondamentali alla sua squadra
97' - Finisce qui all'Etihad! Il Manchester City batte l'Arsenal e riapre la corsa al titolo: ora la distanza dai Gunners è di 3 punti ma la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare contro il Crystal Palace.
96' - Entra Aké nel City, esce Semenyo
95' - Havertz sfiora il pareggio! Cross bellissimo di Trossard dalla destra, l'attaccante prende bene il tempo e colpisce di testa, con il pallone che passa a centimetri dalla traversa
95' - Calcio d'angolo di Rice, allontana O'Reilly di testa
94' - Forcing finale dell'Arsenal, City chiuso all'interno della sua metà campo
92' - Proteste dell'Arsenal per un presunto fallo di Nunes su Hincapie, per l'arbitro è tutto regolare
91' - Lancio profondo per Martinelli, bravo O'Reilly a proteggere il pallone che sfila sul fondo
90' - Concessi 7 minuti di recupero
89' - L'Arsenal prova a trovare spazi ma il City è ben posizionato e allontana
88' - Doppio cambio City: entrano Savinho e Nico Gonzalez, escono Doku e Rodri
87' - Resta a terra Rodri che si tocca l'adduttore: in campo lo staff medico del City
85' - Nell'Arsenal entra Gyokeres per Zubimendi
85' - Cambio nel City: esce Cherki ed entra Foden
83' - Ancora scintille tra Gabriel e Haaland che vanno testa a testa: l'arbitro decide di ammonire entrambi
79' - Filtrante per Trossard, ma il belga era partito in posizione irregolare. Intanto sta per arrivare il momento di Gyokeres
74' - Cambi nell'Arsenal: entrano White e Trossard, escono Eze e Mosquera.
72' - Palo di Gabriel! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il difensore stacca di testa, il pallone viene deviato da O'Reilly e colpisce il palo. Sulla ribattuta Havertz non trova la deviazione vincente.
70' - Doku sciupa una buona occasione. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone sbuca sul secondo palo, ma l'esterno sinistro di Guardiola colpisce malissimo. Pallone sul fondo
69' - Ci prova Rodri da fuori area, pallone deviato in angolo
67' - Scintille tra Gabriel e Haaland. L'arbitro richiama entrambi
65' - Haaland! La zampata del norvegese, il City torna avanti! Cross dalla sinistra di O'Reilly, il 9 di Guardiola vince il duello con Gabriel e la mette alle spalle di Raya
63' - Semenyo la mette dentro dalla destra per Haaland, che prova a fare una sponda di testa ma non arriva la deviazione vincente di qualche compagno. Gabriel allontana
61' - Palo di Eze! Splendida conclusione dal limite con il pallone che si stampa sul montante alla destra di Donnarumma.
60' - Super Donnarumma! Ripartenza dell'Arsenal con Odegaard che imbuca per Havertz, il tedesco calcia ma il portiere del City gli dice di no. Sulla ribattuta ancora una volta decisivo l'intervento di Donnarumma su Martinelli.
58' - Azione prolungata del City che libera Matheus Nunes per il cross dal fondo: pallone deviato in angolo da Hincapie
52' - Ci prova Doku! L'esterno offensivo calcia da posizione centrale ma non riesce a piazzare, Raya blocca
51' - Lancio profondo per Semenyo che fallisce l'aggancio e consente a Raya di bloccare
48' - Palo esterno di Haaland! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al termine di un'azione confusa, il pallone sbuca dalle parti del norvegese che calcia di prima ma trova solo il montante.
47' - Ripartenza veloce del City con Cherki che allarga a destra per Semenyo. Quest'ultimo la mette in mezzo ma Gabriel si rifugia in calcio d'angolo
46' - Si riparte all'Etihad!
46' - Cambio nell'Arsenal: entra Martinelli ed esce Madueke
45'+1 - Finisce qui il primo tempo all'Etihad! Bella partita tra le due squadre: gol di Cherki al 16' e Havertz al 18'.
45' - 1 minuto di recupero
44' - Calcio d'angolo battuto sul primo palo da Bernardo Silva, Hincapie allontana di testa. Sullo svolgimento dell'azione il City guadagna un altro angolo: stesso copione di prima, questa volta è Saliba a metterci la testa sulla linea di porta. Ma prima era arrivato il fischio di Taylor per un fallo in attacco
42' - Gran giocata di Cherki che si libera e allarga per Semenyo. Sulla conclusione di quest'ultimo è provvidenziale Hincapie che devia in angolo in scivolata
40' - Cross dalla destra di Mosquera per Havertz, bravo Khusanov ad anticipare l'avversario e mettere in angolo
36' - Primo ammonito del match: giallo per Mosquera, fallo su Doku
33' - Cross di Khusanov per Guehi che colpisce di testa, Raya blocca senza problemi
32' - O'Reilly trova in verticale Haaland che imbuca per Bernardo Silva. Diagonale di Rice che la mette in angolo
32' - Cross dalla destra di Nunes, bravo Hincapie ad allontanare di testa
29' - Errore in impostazione del City con l'Arsenal che prova a distendersi sulla destra con Madueke: l'esterno offensivo è sfortunato nel cross, con il pallone che gli carambola addosso e finisce sul fondo
27' - Doku dalla sinistra la mette in mezzo per Haaland, il 9 del City però colpisce malissimo. Pallone sul fondo
25' - Dopo il pareggio di Havertz il City è tornato con forza nella metà campo dell'Arsenal, ma la squadra di Arteta è ben posizionata
21' - Cherki prova l'imbucata per Haaland, pallone che non filtra con la difesa dell'Arsenal che chiude bene
18' - Risponde immediatamente l'Arsenal, pareggia Havertz! Errore clamoroso di Donnarumma, che ritarda troppo il rilancio: l'attaccante dei Gunners ci mette il piede e il pallone finisce in porta
16' - La sblocca il City con Cherki! Splendido slalom del francese, che passa in mezzo agli avversari e la piazza sul palo lungo di destro.
12' - L'Arsenal ha alzato il suo baricentro: ancora Odegaard che prova il filtrante per Madueke, pallone troppo lungo che termina sul fondo
10' - Bella imbucata di Odegaard per Havertz, che calcia ma viene murato da Nunes in calcio d'angolo
8' - Pallone recuperato dall'Arsenal nella metà campo del City, Odegaard imbuca subito per Havertz ma Donnarumma protegge il pallone che sfila sul fondo
6' - Ci prova Mosquera di testa. Calcio d'angolo di Rice, il difensore stacca bene ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta
4' - Palo di Cherki! Haaland ci prova di tacco con Gabriel che chiude, sul rimpallo arriva Cherki che tira ma ancora una volta Gabriel devia il pallone che si stampa sul palo
4' - Raya rischia tantissimo! Pressione di Haaland sul portiere dell'Arsenal che è costretto a velocizzare il rinvio, pallone in fallo laterale
3' - Ritmo subito alto con il City che prova a condurre il gioco
Fischio d'inizio all'Etihad!
Squadre nel tunnel degli spogliatoi, tra poco si parte all'Etihad!
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze. All. Arteta.
La partita dell'Etihad rappresenta una grande occasione per entrambe le squadre. Il Manchester City è a 6 punti dall'Arsenal capolista e vincendo oggi si porterebbe a soli 3 punti con una partita da recuperare (contro il Crystal Palace, recupero fissato il 22 maggio prima dell'ultimo turno di Premier League). I Gunners, invece, con una vittoria potrebbero mettere una seria ipoteca sul titolo.
L'Arsenal è imbattuto nelle ultime cinque partite di Premier League contro il Manchester City (2 vittorie e 3 pareggi), dopo aver perso 12 incontri consecutivi contro la squadra di Guardiola.
Così Guardiola su Sky Sports prima del fischio d'inizio: "I calciatori devono seguire il piano di gioco in ogni aspetto della partita, gli ho chiesto solo questo. È importante che dopo diversi anni siamo lì su. Abbiamo conquistato l'accesso alla Champions per la prossima stagione, la gente penserà che sono ingenuo ma è il risultato più importante per avere stabilità. Ora vogliamo aumentare le chance di lottare fino alla fine per la Premier League. Un consiglio ad Arteta? Gli direi di continuare a fare ciò che hanno fatto per tutta la stagione: imbattuti in Champions e primi in campionato".
Il City è imbattuto nelle ultime 14 partite casalinghe di Premier League, segnando almeno due gol in 12 di queste, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Tottenham nella prima partita casalinga di questa stagione.
Arteta è intervenuto su Sky Sports prima del fischio d'inizio: "Dovremo gestire la partita, imponendoci come abbiamo fatto negli ultimi mesi. Odegaard gioca con grande personalità e leadership, si trova a suo agio sotto pressione. Eze negli ultimi mesi è stato fenomenale, è un giocatore perfetto per questo tipo di partita. Perché Havertz e non Gyokeres? Ci sono molti fattori. Kai è molto intelligente. Il modo in cui occupa gli spazi, supera gli avversari, coinvolge i compagni nel gioco. Tutte le cose che sono necessarie per questo sport. È un giocatore di alto livello per questo".
Eberechi Eze ha segnato (2) o fornito un assist (1) in ciascuna delle sue ultime tre presenze contro il Manchester City in tutte le competizioni. È stato lui a servire l'assist per il gol del pareggio di Gabriel Martinelli al 90° minuto nella partita d'andata.
L'Arsenal ha perso le ultime tre partite in campionato: contro il Manchester City nella finale di Coppa di Lega, contro il Southampton nei quarti di finale di FA Cup e contro il Bournemouth in Premier League. L'ultima volta che ha perso quattro partite consecutive risale a febbraio/marzo 2018: in quell'occasione i Gunners subirono due sconfitte contro la squadra di Guardiola sia in finale di Coppa di Lega che in campionato.
Aprile è il miglior mese del City da quando Guardiola guida la squadra in termini di punti a partita (2,51) e percentuale di vittorie (79,5%), considerando i mesi con almeno 10 partite giocate. Al contrario, questo mese è il peggiore per entrambi questi parametri per l'Arsenal di Arteta (1,54 punti a partita, 42,3% di vittorie)
Il portiere dell'Arsenal è intervenuto su Sky Sport prima del fiscio d'inizio: "Cercheremo di affrontarla come una partita normale. Sappiamo cosa c'è in palio ma non vediamo l'ora di giocare al meglio. Cercherò di aiutare la squadra il più possibile per ottenere la vittoria."
Rayan Cherki ha una media di un assist ogni 138 minuti in Premier League in questa stagione (10 assist in 1.384 minuti). Tra i giocatori che hanno disputato più di 1.000 minuti in una singola stagione, solo Cesc Fàbregas nel 2016-17 (111) e Kevin De Bruyne nel 2023-24 (123) hanno fatto meglio.
"Ho molta fame di vittorie. L'annuncio del mio addio non è importante oggi. Ciò che conta è che abbiamo l'opportunità di vincere una partita per metterci in una buona posizione per lottare per questo titolo. Ci proveremo". Così il centrocampista del Manchester City su Sky Sport prima del calcio d'inizio.
Le parole dell'allenatore del Manchester City nella conferenza stampa di presentazione.
Nessun giocatore del Manchester City ha segnato più gol in tutte le competizioni dei sei realizzati da O'Reilly dall'inizio di febbraio.
Così Arteta nella conferenza stampa pre-gara: "Ci siamo guadagnati il diritto di essere in questa posizione, di poter competere e di avere la possibilità di vincere domenica, probabilmente contro la miglior squadra e il miglior allenatore che questo campionato abbia mai visto. Abbiamo preparato questa partita per vincere, questo è certo, e per noi è una grande opportunità. Per entrambe le squadre è una gara importante che cambierà gli equilibri ma dopo questa ce ne saranno altre, quindi dovremo aspettare e vedere cosa succede".
I gol di Nico O'Reilly, Marc Guéhi e Jérémy Doku hanno suggellato la vittoria, frutto di un'ottima prestazione del City nel secondo tempo a Stamford Bridge contro il Chelsea. I tifosi dell'Arsenal conoscono bene O'Reilly, autore di una doppietta contro i Gunners nella finale di EFL Cup del mese scorso.
Secondo le previsioni di Opta di fine stagione, l'Arsenal ha ancora l'85,9% di probabilità di vincere il suo primo titolo di campione d'Inghilterra dal 2003-04. Questa percentuale è nettamente superiore al 14,1% di probabilità del City di conquistare un altro titolo, sebbene prima della decisiva rimonta dello scorso fine settimana la sua quota fosse inferiore al 3%.
È come una finale. La 33^ giornata di Premier League mette di fronte Manchester City e Arsenal: la squadra di Guardiola ha la possibilità di portarsi a -3 dalla capolista (con una partita da recuperare), mentre i ragazzi di Arteta vincendo potrebbero mettere una seria ipoteca sul titolo. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 17.30