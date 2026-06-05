La nuova preghiera di Papa Leone XIV per lo sport

La nuova preghiera di Papa Leone XIV per lo sportPAPA LEONE XIV
Papa Leone ha dedicato l'intenzione di preghiera per il mese di giugno ai valori dello sport al servizio della causa della pace. "Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale"
"Lo sport sia scuola di fraternità, strumento di pace e spazio di incontro". È la preghiera elevata da Leone XIV con l’intenzione per il mese di giugno, diffusa nei giorni scorsi, attraverso la Rete mondiale di preghiera del Papa, in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione. Il Papa chiede che la pratica sportiva sia sempre "una scuola di fraternità e non di sterile rivalità, uno spazio d’incontro e non d’esclusione, una via di pace e non di violenza".
Non è la prima volta che Leone XIV riflette sul mondo sportivo: nella Lettera La vita in abbondanza, pubblicata il 6 febbraio in occasione dell’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina il Pontefice aveva messo in guardia dalla dittatura della "performance" che può indurre al doping, dalla strumentalizzazione politica dello sport e dal considerarlo un videogame. In quella occasione Leone XIV aveva incoraggiato "vivamente" tutte le Nazioni a riscoprire e a rispettare la Tregua olimpica. Successivamente, lo scorso aprile, ricevendo gli atleti che avevano gareggiato a Milano-Cortina, Leone XIV aveva ribadito questa stessa visione: «Nel tempo attuale, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti il vostro impegno assume un valore ancora maggiore: lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro. Non un’esibizione di forza, ma un esercizio di relazione".
Non si può, infine, non citare il Giubileo degli sportivi, celebrato a Roma nel giugno 2025, nell’ambito dell’Anno Santo della speranza. Anche in quell’occasione Leone XIV aveva affermato che «lo sport è una via per costruire la pace, perché è una scuola di rispetto e di lealtà, che fa crescere la cultura dell’incontro e della fratellanza». "Lo sport, specialmente quando è di squadra, insegna il valore della collaborazione, del camminare insieme, divenendo così un importante strumento di ricomposizione e di incontro tra i popoli".
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Il testo della Preghiera per lo Sport
Signore della vita,
ti ringraziamo per il dono dello sport,
per coloro che glorificano Dio con l’esercizio del corpo,
per le amicizie che nascono sul campo
e per la gioia di giocare in squadra.
Tu ci insegni che nella vita, come nel gioco,
nessuno si salva da solo.
Abbiamo bisogno degli altri per crescere,
per imparare il rispetto, superare i limiti
e celebrare insieme le vittorie raggiunte.
Ti chiediamo che lo sport sia sempre
una scuola di fraternità e non di sterile rivalità,
uno spazio d’incontro e non d’esclusione,
una via di pace e non di violenza.
Fa’ che chi gioca, allena o sostiene
scopra nello sport un linguaggio universale
che avvicina le culture, unisce i popoli,
e semina rispetto, solidarietà e crescita personale.
Signore Gesù,
fa’ che ogni sport sia parabola di una vita vissuta con Te,
collaborando con impegno e gioia,
vivendo con umiltà nella sconfitta
e con gratitudine nella vittoria che ci offri nella tua Risurrezione.
Che non ci manchi mai il tuo Spirito,
che ci rende un’unica squadra, unita a Te,
per costruire comunione e fraternità nella storia.
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