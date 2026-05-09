Inter, incontro con il Papa in Vaticano. Foto
Dirigenti, staff e giocatori dell'Inter hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice si è congratulato per lo scudetto appena conquistato dal club nerazzurro e ha richiamato il valore educativo dello sport per le giovani generazioni
VIDEO. IL PAPA RICEVE L'INTER: "SIATE UN MODELLO PER I GIOVANI"
- "Mentre mi felicito con voi, vi invito a riflettere sull'esperienza vissuta, per farvi portatori, in questo momento di successo, di un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani. Molti di loro, in questi giorni, guardano a voi come ai loro 'eroi', come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori".
- "Questo vorrei veramente sottolinearlo - aggiunge Leone -, perché i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. E pensare allora a questa grande responsabilità che avete è qualcosa che vorrei veramente lasciarvi".
- Prevost ha citato anche San Giovanni Paolo II, che circa 35 anni fa parlava di questi temi durante un incontro tenuto proprio con alcuni rappresentanti dell'Inter. "Dopo averne ricordato il ruolo significativo nella storia calcistica italiana, rivolgendosi a calciatori e dirigenti ha detto: 'Fate sì che molti possano riconoscere in voi e nel vostro comportamento autenticità e rettitudine a tutta prova'. Sono parole che mi sento di ripetervi anch’io, rinnovandovi le mie congratulazioni".
- Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta dona al Pontefice una storica maglia nerazzurra, con il numero 10 e il nome del Papa
- Marotta e il Pontefice ritratti ancora insieme
- Stretta di mano tra Papa Leone XIV e Javier Zanetti
- Il Papa insieme a Lautaro Martinez