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Inter, incontro con il Papa in Vaticano. Foto

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Dirigenti, staff e giocatori dell'Inter hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice si è congratulato per lo scudetto appena conquistato dal club nerazzurro e ha richiamato il valore educativo dello sport per le giovani generazioni

VIDEO. IL PAPA RICEVE L'INTER: "SIATE UN MODELLO PER I GIOVANI"

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(From L) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos, Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrate after Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele scored the team's opening goal during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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