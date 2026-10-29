L'INTERVISTA
Febbre da cavallo compie 50 anni, Enrico Vanzina: "Così nacque la mandrakata"
Il 29 ottobre del 1976 usciva al cinema la pellicola resa immortale dall'interpretazione di Gigi Proietti nel ruolo di 'Mandrake'. Un cult assoluto della commedia all'italiana, impreziosito dalla geniale sceneggiatura dell'allora giovanissimo figlio del regista, il grande Steno. L'intervista a Enrico Vanzina per Sky Sport Insider
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