Introduzione
Finalmente ufficiali, a poco più di 24 ore dall'inizio della manifestazione, i roster delle 24 squadre che da mercoledì 27 agosto si daranno battaglia per laurearsi campioni d'Europa. Tra i tanti protagonisti anche 28 giocatori NBA, in rappresentanza di 18 diverse franchigie, ma Eurobasket 2025 promette di dare spettacolo indipendentemente dai grandi nomi in campo.
Quello che devi sapere
GIRONE A
- SERBIA
- LETTONIA
- REPUBBLICA CECA
- TURCHIA
- ESTONIA
- PORTOGALLO
SERBIA
- Aleksa Avramovic
- Bogdan Bogdanovic
- Ognjen Dobric
- Marko Guduric
- Nikola Jokic
- Nikola Jovic
- Stefan Jovic
- Vanja Marinkovic
- Vasilije Micic
- Nikola Milutinov
- Filip Petrusev
- Tristan Vukcevic
pubblicità
LETTONIA
- Davis Bertans
- Mareks Mejeris
- Kristaps Porzingis
- Dairis Bertans
- Roland Smits
- Klaus Kavars
- Rihards Lomazs
- Andrejs Grazulis
- Marcis Steinbergs
- Arturs Kurucs
- Arturs Zagars
- Kristers Zorkis
REPUBBLICA CECA
- Richard Balint
- Jaromir Bohacik
- Vojtech Hruban
- Adam Kejval
- Vit Krejci
- Martin Kriz
- Petr Krivanek
- Tomas Kyzlink
- Martin Peterka
- Ondrej Sehnal
- Martin Svoboda
- Jak Zidek
pubblicità
TURCHIA
- Onuralp Bitim
- Adem Bona
- Sehmus Hazer
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ercan Osmani
- Sertac Sanli
- Alperen Sengun
- Kenan Sipahi
- Erkan Yilmaz
- Omer Yurtseven
ESTONIA
- Henri Drell
- Kregor Hermet
- Janari Joesaar
- Mikk Jurkatamm
- Artur Konontsuk
- Kristian Kullamae
- Sander Raieste
- Joonas Riismaa
- Mart Rosenthal
- Matthias Tass
- Kaspar Treier
- Siim-Sander Vene
pubblicità
PORTOGALLO
- Francisco Amarante
- Diego Brito
- Diogo Gameiro
- Miguel Queiroz
- Neemias Queta
- Daniel Relvao
- Candido Sa
- Nuno Sa
- Rafael Lisboa
- Diogo Venture
- Vladyslav Voytso
- Travante Williams
GIRONE B
- GERMANIA
- LITUANIA
- MONTENEGRO
- FINLANDIA
- GRAN BRETAGNA
- SVEZIA
pubblicità
GERMANIA
- Isaac Bonga
- Oscar Da Silva
- Tristan Da Silva
- Justus Hollatz
- Leon Kratzer
- Maddo Lo
- Andreas Obst
- Dennis Schroeder
- Daniel Theis
- Johannes Thiemann
- Johannes Voigtmann
- Franz Wagner
LITUANIA
- Laurynas Birutis
- Marek Blazevic
- Rokas Giedraitis
- Rokas Joukubaitis
- Margiris Normantas
- Gytis Radzevicius
- Ignas Sargiunas
- Tadas Sedekerskis
- Deividas Siruydis
- Azuolas Tubelis
- Jonas Valanciunas
- Arnas Velicka
pubblicità
MONTENEGRO
- Kyle Allman
- Igor Drobnjak
- Valdimir Mihailovic
- Balsa Zivanovic
- Zoran Vuceljic
- Djordje Jovanovic
- Andrija Slavkovic
- Emir Hadzibegovic
- Bojan Tomasevic
- Marko Simonovic
- Zoran Nikolic
- Nikola Vucevic
FINLANDIA
- Miro Little
- Sasu Salin
- Olivier Nkamhoua
- Mikael Jantunen
- Elias Valtonen
- Alexander Madsen
- Edon Maxhuni
- Lauri Markkanen
- Mikka Murrinen
- Andre Gustavson
- Jacob Grandison
- Ilari Seppala
pubblicità
GRAN BRETAGNA
- Amin Adamu
- Dan Akin
- Jubrile Belo
- Myles Hesson
- Luke Nelson
- Gabe Olaseni
- Tarik Phillip
- Josh Ward-Hibbert
- Jelani Watson-Gayle
- Pat Whelan
- Carl Wheatle
- Akwasi Yeboah
SVEZIA
- Denzel Andersson
- Simon Birgander
- Tobias Borg
- Wilhelm Falk
- Viktor Gaddefors
- Ludvig Hakanson
- Pelle Larsson
- Mattias Markusson
- Barra Njie
- Melwin Pantzar
- Adam Ramstedt
- Nicholas Spires
pubblicità
GIRONE C
- SPAGNA
- GRECIA
- ITALIA
- GEORGIA
- BOSNIA ED ERZEGOVINA
- CIPRO
SPAGNA
- Santi Aldama
- Dario Brizuela
- Juancho Hernangomez
- Willy Hernangomez
- Sergio De Larrea
- Xabi Lopez-Arostegui
- Joel Parra
- Jaime Pradilla
- Josep Puerto
- Mario Saint-Supery
- Yankuba Sima
- Santi Yusta
pubblicità
GRECIA
- Giannis Antetokounmpo
- Kostas Antetokounmpo
- Thanasis Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Panagiotis Kalaitzakis
- Dimitrios Katsivelis
- Giannoulis Larentzakis
- Dinos Mitoglou
- Kostas Papanikolaou
- Alexandros Samodurov
- Kostas Sloukas
- Vasileios Toliopoulos
ITALIA
- Marco Spissu
- Danilo Gallinari
- Nicolo Melli
- Simone Fontecchio
- Giampaolo Ricci
- Matteo Spagnolo
- Gabriele Procida
- Saliou Niang
- Momo Diouf
- Nicola Akele
- Alessandro Pajola
- Darius Thompson
pubblicità
GEORGIA
[ANCORA NON DEFINITIVO]
- Rati Andronikashvili
- Kamar Baldwin
- Giorgi Ochkhikidze
- Duda Sanadze
- Kakha Jincharadze
- Aleksandre Pevadze
- Beka Burjanadze
- Toko Shengelia
- Giorgi Korsantia
- Goga Bitadze
- Giorgi Shermadini
- Ilia Londaridze
- Sandro Mamukelashvili
BOSNIA ED ERZEGOVINA
- Amar Alibegovic
- Edin Atic
- Jusuf Nurkic
- Miralem Halilovic
- Amar Gegic
- Ajdin Penava
- Aleksandar Lazic
- Adin Vrabac
- Adnan Arslanagic
- Kenan Kamenjas
- Tarik Hrelja
- John Roberson
pubblicità
CIPRO
- Antreas Christodoulou
- Giannis Giannaras
- Aeneas Jung
- Stefanos Iliadis
- Michalis Koumis
- Christos Loizides
- Simon Michail
- Ioannis Pashialis
- Konstantinos Simitzis
- Nikos Stylianou
- Filippos Tigkas
- Darral Willis
GIRONE D
- FRANCIA
- SLOVENIA
- POLONIA
- ISRAELE
- BELGIO
- ISLANDA
pubblicità
FRANCIA
- Isaia Cordinier
- Bilal Coulibaly
- Sylvian Francisco
- Jaylen Hoard
- Mouhammadou Jaiteh
- Timothe Luwawu-Cabarrot
- Theo Maledon
- Elie Okobo
- Zaccharie Risacher
- Alexandre Sarr
- Nadir Hifi
- Gurschon Yabusele
SLOVENIA
- Luka Doncic
- Gregor Hrovat
- Robert Jurkovic
- Martin Krampelj
- Edo Muric
- Aleksej Nikolic
- Alen Omic
- Mark Padjen
- Klemen Prepelic
- Rok Radovic
- Leon Stergar
- Luka Scuka
pubblicità
POLONIA
- Aleksander Balcerowski
- Aleksander Dziewa
- Tomasz Gielo
- Kamil Laczynski
- Jordan Loyd
- Michal Michalak
- Dominik Olejniczak
- Andrzej Pluta
- Mateusz Pontika
- Michal Sokolowski
- Szymon Zapala
- Przemyslaw Zolnierewicz
ISRAELE
- Deni Avdija
- Tomer Ginat
- Yam Madar
- Guy Palatin
- Bar Timor
- Itay Segev
- Ethan Burg
- Khadeen Carrington
- Nimrod Levi
- Yovel Zoosman
- Rafi Menco
- Roman Sorkin
pubblicità
BELGIO
- Ismael Bako
- Mamadou Guisse
- Manu Lecomte
- Siebe Ledegen
- Joppe Mennes
- Jean-Marc Mwema
- Loic Schwartz
- Godwin Tshimanga
- Kevin Tumba
- Niels Van Den Eynde
- Andy Van Vliet
- Hans Vanwijn
ISLANDA
- Elvar Fridriksson
- Haukur Palsson
- Hilmar Henningsson
- Jon Axel Gudmunsson
- Kari Jonsson
- Kristinn Palsson
- Martin Hermasson
- Orri Gunnarsson
- Styrmir Thrastarson
- Sygtryggur Bjornsson
- Tryggui Hlinason
- Aegir Steinarsson
pubblicità