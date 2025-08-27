Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurobasket 2025, i roster ufficiali di tutte le 24 squadre, girone per girone

Basket

Introduzione

Finalmente ufficiali, a poco più di 24 ore dall'inizio della manifestazione, i roster delle 24 squadre che da mercoledì 27 agosto si daranno battaglia per laurearsi campioni d'Europa. Tra i tanti protagonisti anche 28 giocatori NBA, in rappresentanza di 18 diverse franchigie, ma Eurobasket 2025 promette di dare spettacolo indipendentemente dai grandi nomi in campo.

 

EUROBASKET 2025: UN TORNEO TUTTO DA GODERE SU SKY SPORT

Quello che devi sapere

GIRONE A

  • SERBIA 
  • LETTONIA
  • REPUBBLICA CECA
  • TURCHIA 
  • ESTONIA
  • PORTOGALLO

GIRONE A

SERBIA

  • Aleksa Avramovic
  • Bogdan Bogdanovic
  • Ognjen Dobric
  • Marko Guduric
  • Nikola Jokic
  • Nikola Jovic
  • Stefan Jovic
  • Vanja Marinkovic
  • Vasilije Micic
  • Nikola Milutinov
  • Filip Petrusev
  • Tristan Vukcevic

SERBIA
pubblicità

LETTONIA

  • Davis Bertans
  • Mareks Mejeris
  • Kristaps Porzingis
  • Dairis Bertans
  • Roland Smits
  • Klaus Kavars
  • Rihards Lomazs
  • Andrejs Grazulis
  • Marcis Steinbergs
  • Arturs Kurucs
  • Arturs Zagars
  • Kristers Zorkis

LETTONIA

REPUBBLICA CECA

  • Richard Balint
  • Jaromir Bohacik
  • Vojtech Hruban
  • Adam Kejval
  • Vit Krejci
  • Martin Kriz
  • Petr Krivanek
  • Tomas Kyzlink
  • Martin Peterka
  • Ondrej Sehnal
  • Martin Svoboda
  • Jak Zidek

REPUBBLICA CECA
pubblicità

TURCHIA

  • Onuralp Bitim
  • Adem Bona
  • Sehmus Hazer
  • Furkan Korkmaz
  • Shane Larkin
  • Cedi Osman
  • Ercan Osmani
  • Sertac Sanli
  • Alperen Sengun
  • Kenan Sipahi
  • Erkan Yilmaz
  • Omer Yurtseven

TURCHIA

ESTONIA

  • Henri Drell
  • Kregor Hermet
  • Janari Joesaar
  • Mikk Jurkatamm
  • Artur Konontsuk
  • Kristian Kullamae
  • Sander Raieste
  • Joonas Riismaa
  • Mart Rosenthal
  • Matthias Tass
  • Kaspar Treier
  • Siim-Sander Vene

ESTONIA
pubblicità

PORTOGALLO

  • Francisco Amarante
  • Diego Brito
  • Diogo Gameiro
  • Miguel Queiroz
  • Neemias Queta
  • Daniel Relvao
  • Candido Sa
  • Nuno Sa
  • Rafael Lisboa
  • Diogo Venture
  • Vladyslav Voytso
  • Travante Williams

PORTOGALLO

GIRONE B

  • GERMANIA
  • LITUANIA
  • MONTENEGRO
  • FINLANDIA
  • GRAN BRETAGNA
  • SVEZIA

GIRONE B
pubblicità

GERMANIA

  • Isaac Bonga
  • Oscar Da Silva
  • Tristan Da Silva
  • Justus Hollatz
  • Leon Kratzer
  • Maddo Lo
  • Andreas Obst
  • Dennis Schroeder
  • Daniel Theis
  • Johannes Thiemann
  • Johannes Voigtmann
  • Franz Wagner

GERMANIA

LITUANIA

  • Laurynas Birutis
  • Marek Blazevic
  • Rokas Giedraitis
  • Rokas Joukubaitis
  • Margiris Normantas
  • Gytis Radzevicius
  • Ignas Sargiunas
  • Tadas Sedekerskis
  • Deividas Siruydis
  • Azuolas Tubelis
  • Jonas Valanciunas
  • Arnas Velicka

LITUANIA
pubblicità

MONTENEGRO

  • Kyle Allman
  • Igor Drobnjak
  • Valdimir Mihailovic
  • Balsa Zivanovic
  • Zoran Vuceljic
  • Djordje Jovanovic
  • Andrija Slavkovic
  • Emir Hadzibegovic
  • Bojan Tomasevic
  • Marko Simonovic
  • Zoran Nikolic
  • Nikola Vucevic

MONTENEGRO

FINLANDIA

  • Miro Little
  • Sasu Salin
  • Olivier Nkamhoua
  • Mikael Jantunen
  • Elias Valtonen
  • Alexander Madsen
  • Edon Maxhuni
  • Lauri Markkanen
  • Mikka Murrinen
  • Andre Gustavson
  • Jacob Grandison
  • Ilari Seppala

FINLANDIA
pubblicità

GRAN BRETAGNA

  • Amin Adamu
  • Dan Akin
  • Jubrile Belo
  • Myles Hesson
  • Luke Nelson
  • Gabe Olaseni
  • Tarik Phillip
  • Josh Ward-Hibbert
  • Jelani Watson-Gayle
  • Pat Whelan
  • Carl Wheatle
  • Akwasi Yeboah

SVEZIA

  • Denzel Andersson
  • Simon Birgander
  • Tobias Borg
  • Wilhelm Falk
  • Viktor Gaddefors
  • Ludvig Hakanson
  • Pelle Larsson
  • Mattias Markusson
  • Barra Njie
  • Melwin Pantzar
  • Adam Ramstedt
  • Nicholas Spires

SVEZIA
pubblicità

GIRONE C

  • SPAGNA 
  • GRECIA
  • ITALIA
  • GEORGIA
  • BOSNIA ED ERZEGOVINA
  • CIPRO

 

GIRONE C

SPAGNA

  • Santi Aldama
  • Dario Brizuela
  • Juancho Hernangomez
  • Willy Hernangomez
  • Sergio De Larrea
  • Xabi Lopez-Arostegui
  • Joel Parra
  • Jaime Pradilla
  • Josep Puerto
  • Mario Saint-Supery
  • Yankuba Sima
  • Santi Yusta

SPAGNA
pubblicità

GRECIA

  • Giannis Antetokounmpo
  • Kostas Antetokounmpo
  • Thanasis Antetokounmpo
  • Tyler Dorsey
  • Panagiotis Kalaitzakis
  • Dimitrios Katsivelis
  • Giannoulis Larentzakis
  • Dinos Mitoglou
  • Kostas Papanikolaou
  • Alexandros Samodurov
  • Kostas Sloukas
  • Vasileios Toliopoulos

GRECIA

ITALIA

  • Marco Spissu
  • Danilo Gallinari
  • Nicolo Melli
  • Simone Fontecchio
  • Giampaolo Ricci
  • Matteo Spagnolo
  • Gabriele Procida
  • Saliou Niang
  • Momo Diouf
  • Nicola Akele
  • Alessandro Pajola
  • Darius Thompson

ITALIA
pubblicità

GEORGIA

[ANCORA NON DEFINITIVO]
  • Rati Andronikashvili
  • Kamar Baldwin
  • Giorgi Ochkhikidze
  • Duda Sanadze
  • Kakha Jincharadze
  • Aleksandre Pevadze
  • Beka Burjanadze
  • Toko Shengelia
  • Giorgi Korsantia
  • Goga Bitadze
  • Giorgi Shermadini
  • Ilia Londaridze
  • Sandro Mamukelashvili

GEORGIA

BOSNIA ED ERZEGOVINA

  • Amar Alibegovic
  • Edin Atic
  • Jusuf Nurkic
  • Miralem Halilovic
  • Amar Gegic
  • Ajdin Penava
  • Aleksandar Lazic
  • Adin Vrabac
  • Adnan Arslanagic
  • Kenan Kamenjas
  • Tarik Hrelja
  • John Roberson

BOSNIA ED ERZEGOVINA
pubblicità

CIPRO

  • Antreas Christodoulou
  • Giannis Giannaras
  • Aeneas Jung
  • Stefanos Iliadis
  • Michalis Koumis
  • Christos Loizides
  • Simon Michail
  • Ioannis Pashialis
  • Konstantinos Simitzis
  • Nikos Stylianou
  • Filippos Tigkas
  • Darral Willis

CIPRO

GIRONE D

  • FRANCIA
  • SLOVENIA
  • POLONIA
  • ISRAELE
  • BELGIO
  • ISLANDA

GIRONE D
pubblicità

FRANCIA

  • Isaia Cordinier
  • Bilal Coulibaly
  • Sylvian Francisco
  • Jaylen Hoard
  • Mouhammadou Jaiteh
  • Timothe Luwawu-Cabarrot
  • Theo Maledon
  • Elie Okobo
  • Zaccharie Risacher
  • Alexandre Sarr
  • Nadir Hifi
  • Gurschon Yabusele

FRANCIA

SLOVENIA

  • Luka Doncic
  • Gregor Hrovat
  • Robert Jurkovic
  • Martin Krampelj
  • Edo Muric
  • Aleksej Nikolic
  • Alen Omic
  • Mark Padjen
  • Klemen Prepelic
  • Rok Radovic
  • Leon Stergar
  • Luka Scuka

SLOVENIA
pubblicità

POLONIA

  • Aleksander Balcerowski
  • Aleksander Dziewa
  • Tomasz Gielo
  • Kamil Laczynski
  • Jordan Loyd
  • Michal Michalak
  • Dominik Olejniczak
  • Andrzej Pluta
  • Mateusz Pontika
  • Michal Sokolowski
  • Szymon Zapala
  • Przemyslaw Zolnierewicz

POLONIA

ISRAELE

  • Deni Avdija
  • Tomer Ginat
  • Yam Madar
  • Guy Palatin
  • Bar Timor
  • Itay Segev
  • Ethan Burg
  • Khadeen Carrington
  • Nimrod Levi
  • Yovel Zoosman
  • Rafi Menco
  • Roman Sorkin

ISRAELE
pubblicità

BELGIO

  • Ismael Bako
  • Mamadou Guisse
  • Manu Lecomte
  • Siebe Ledegen
  • Joppe Mennes
  • Jean-Marc Mwema
  • Loic Schwartz
  • Godwin Tshimanga
  • Kevin Tumba
  • Niels Van Den Eynde
  • Andy Van Vliet
  • Hans Vanwijn

ISLANDA

  • Elvar Fridriksson
  • Haukur Palsson
  • Hilmar Henningsson
  • Jon Axel Gudmunsson
  • Kari Jonsson
  • Kristinn Palsson
  • Martin Hermasson
  • Orri Gunnarsson
  • Styrmir Thrastarson
  • Sygtryggur Bjornsson
  • Tryggui Hlinason
  • Aegir Steinarsson

ISLANDA
pubblicità