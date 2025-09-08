Eurobasket, scatta l’ora dei quarti: quattro sfide dove può succedere di tutto

Introduzione
Gli ottavi hanno visto sfide decise all’ultimo possesso, grandi prestazioni individuali e eliminazioni a sorpresa. E ora, dopo le performance strepitose di Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo e l’uscita di corazzate come Serbia e Francia, le magnifiche otto rimaste si giocano il sogno di andare avanti in quarti di finale che promettono di essere altrettanto spettacolari e aperti ad ogni pronostico
EUROBASKET 2025: QUANTE SORPRESE
La Spagna campione in carica, impegnata in un complesso processo di ricambio generazionale, è uscita già nella fase a gruppi, così come una nazionale dal curriculum importante come il Montenegro, mentre la Serbia grande favorita del torneo e la Francia vicecampione olimpica solo un anno fa hanno salutato agli ottavi. Eurobasket 2025 ha fin qui regalato risultati davvero a sorpresa e ora, con l’avvio dei quarti, promette di diventare ancora più imprevedibile
I PROTAGONISTI AGLI OTTAVI
Gli azzurri sono caduti sotto i colpi di Luka Doncic e dei suoi 42 punti, mentre Giannis Antetokounmpo ne ha dovuti segnare 37 per trascinare la sua Grecia oltre l’ostacolo rappresentato da Israele. Agli ottavi, però, accanto alle due superstar di Lakers e Bucks, si sono distinti anche Alperen Sengun con la sua doppia doppia da 24 punti e 17 rimbalzi in Turchia-Svezia e un Jordan Loyd che con i suoi 28 punti ha spinto la Polonia contro la Bosnia
LA STRADA VERSO LA VITTORIA
La vincente di Lituania-Grecia incontrerà quella di Turchia-Polonia, mentre dall’altra parte del tabellone chi uscirà dalla sfida tra Germania e Slovenia incontrerà la vincente di Finlandia-Georgia. Le semifinali, in programma venerdì 12 settembre, stabiliranno poi chi andrà a caccia del trionfo nella finalissima di domenica 14 settembre e chi invece dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto, in programma sempre domenica prima dell’atto conclusivo del torneo
TURCHIA-POLONIA
Sulla carta la sfida tra Turchia e Polonia è la meno equilibrata tra quelle dei quarti, soprattutto perché Alperen Sengun e compagni fin qui sono stati una inarrestabile macchina da canestri e hanno macinato ogni avversario comparso sulla loro strada. La Turchia, unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Germania, ha nel centro dei Rockets, 22 punti, 10.7 rimbalzi e 6.7 assist di media fin qui, il suo leader tecnico e tattico, ma può contare in generale su un roster solido e completo in ogni reparto. La Polonia, per contro, può contare sull’effetto sorpresa, che in questo Eurobasket si è già più volte rivelato decisivo
LITUANIA-GRECIA
La Lituania è uscita vincente dal derby baltico con i padroni di casa della Lettonia agli ottavi e, anche se non ha una vera e propria stella, può contare su un roster che ha visto fin qui ben quattro giocatori andare in doppia cifra per punti segnati di media. Il migliore dei lituani, Rokas Jokubaitis, leader della squadra con 17.3 punti e 8.5 assist di media, ha però già chiuso il suo Eurobasket a causa di un infortunio. La Grecia, invece, di giocatori in doppia per cifra per punti segnati ne ha solamente due, ma uno è Giannis Antetokounmpo, autentico fuoriclasse. L’impressione è che sarà ancora una volta la superstar di Milwaukee a decidere con il suo strapotere fisico e atletico sugli avversari una sfida che si prospetta molto equilibrata
FINLANDIA-GEORGIA
In questo quarto di finale, sulla carta, ci sarebbero dovute essere Serbia e Francia, rispettivamente bronzo e argento dietro a Team USA alle Olimpiadi di Parigi un anno fa. E invece la Finlandia, guidata da un Lauri Markkanen che con i suoi 26 punti di media è il terzo miglior marcatore del torneo dietro solo a Doncic e Antetokounmpo, e la Georgia, battuta dall’Italia nella fase a gruppi ma fenomenale nel costringere la Francia ad un confronto fisico poi perso dai transalpini, si giocheranno un posto in semifinale. Una semifinale del tutto impronosticabile all’inizio di Eurobasket per quelle che sono a tutti gli effetti le due rivelazioni del torneo e che sembrano avere tutta l’intenzione di continuare a sorprendere
GERMANIA-SLOVENIA
La Germania, come detto, è l’altra squadra insieme alla Turchia a non aver ancora assaggiato il sapore della sconfitta a Eurobasket e, come e forse più dei turchi, può vantare un roster profondo e completo in ogni ruolo. Franz Wagner e Dennis Schroeder, autori fin qui rispettivamente di 20.7 e 20.2 punti a partita, sono i trascinatori di una squadra che sembra avere tutto ciò che serve per bissare il successo ottenuto ai Mondiali nel 2023. Dall’altra parte, invece, sarà ancora una volta un Luka Doncic one-man-show e, come purtroppo recentemente sperimentato dagli azzurri, la stella dei Lakers, fin qui virtuale MVP del torneo con 34 punti di media a partita, è in grado di vincere da solo anche partite di questo livello
