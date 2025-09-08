Eurobasket, scatta l’ora dei quarti: quattro sfide dove può succedere di tutto

Sulla carta la sfida tra Turchia e Polonia è la meno equilibrata tra quelle dei quarti, soprattutto perché Alperen Sengun e compagni fin qui sono stati una inarrestabile macchina da canestri e hanno macinato ogni avversario comparso sulla loro strada. La Turchia, unica squadra imbattuta del torneo insieme alla Germania, ha nel centro dei Rockets, 22 punti, 10.7 rimbalzi e 6.7 assist di media fin qui, il suo leader tecnico e tattico, ma può contare in generale su un roster solido e completo in ogni reparto. La Polonia, per contro, può contare sull’effetto sorpresa, che in questo Eurobasket si è già più volte rivelato decisivo

Martedì 9 settembre alle 16 in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW